تسريب صور لهاتف "هواوي" الجديد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهاتف "هواوي" الجديد والذي يحمل اسم "Huawei Nova 6 SE" والذي سيتم تقديمه في 5 ديسمبر/كانون الأول.

الصور التي تم تداولها يظهر فيها كاميرا أمامية مدمجة وكاميرا رئيسية بـ4 عدسات، وتم تصميمها بشكل مشابه لهاتف iPhone 11 Pro.

كما تم عرض عدد من مزاياه ومواصفاته الفنية بصورة أخرى تم فيها الوصف باللغة الصينية.

Huawei "Nova 6 SE" Poster leaked revealing iPhone kind of design with Punch-hole display, Kirin 810 chipset, Quad Cameras & 40W Fast charging#Huawei #Nova6 #HuaweiNova6se #Nova6SE pic.twitter.com/wU1d1ABQX9 — GadgetsFlix (@GadgetsFlix) November 24, 2019

يعتبر هاتف Huawei Nova 6 SE، نموذج مبسط من Nova 6، تم تصنيعه على منصة Kirin 810. كما تم الإبلاغ عن دعم شحن 40 واط.

Huawei Nova 6 SE doğrulandı! İşte özellikleri https://t.co/PkX1vVqu4z — ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) November 24, 2019

يذكر بأن الإعلان عن الهاتف الجديد سيتم في 5 ديسمبر/كانون الأول القادم.