حقيقة وفاة الفنان حسن حسني التي هزت الإنترنت

تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول وفاة الفنان المصري، حسن حسني عن عمر 88 عاما، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة لجمهوره.

وسارع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم الأحد، بالتساؤل عن حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير.

حسن حسني اتوفي؟! — humanbeing 💕🇺🇦 (@HElafuony) November 23, 2019

حسن حسني توفى صاح ولا اشاعة؟ — SALEH (@Elzwayy) November 23, 2019

هو حسن حسني مات عنجد ؟! — ¯̄ ͡¬̷ ̷ζ͡«āßǿǿǿĐ 🌻 (@abboud000) November 23, 2019

حسن حسني مات بجد! — Waad Mohsen (@wa3dmo7sen) November 23, 2019

ولكن نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر هذه الشائعة، مؤكدا أن حسن حسني يتمتع بصحة جيدة، وما يتردد مجرد شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما نفى نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، وفاة حسني حسني إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقال إن حسني بخير ويتمتع بصحة جيدة، ومقيم في منزله رفقة أفراد عائلته، مضيفا أن هذه الشائعة تكررت كثيراً

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تتردد فيها شائعة وفاة حسن حسني، إذ ظهرت شائعة مماثلة في شهر يونيو/حزيران 2019.

وصرح حسن حسني لصحيفة "الوطن" المصرية وقتها أن كل ما أثير بشأن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستسفى بسببها هو أمر عار من الصحة.

وقال حسني: "تعجبت مما أثير على صفحات السوشيال ميديا من تعرضي لأزمة صحية ودخولي على إثرها المستشفى، أنا الحمد لله بصحة جيدة وموجود في منزلي، وكل ما أثير حولي ليس إلا مجرد شائعة قرأت عنها مثلكم تماما".

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كرم حسن حسني عن مشواره الفني الطويل، في حفل افتتاح دورته الـ 40، العام الماضي، ولم يتمالك نفسه من البكاء أمام زملائه الفنانين على خشبة المسرح.