مارست "الهولا هوب" لـ75 ساعة لتحطيم الرقم القياسي... فيديو

الأمريكية جيني دوان صاحبة الـ29 عاما من ولاية شيكاغو الأمريكية، استطاعت ممارسة هذه الرياضة لـ75 ساعة و54 دقيقة.

في الوقت الذي أكدت فيه الفتاة أنها تريد الوصول لحاجز الـ100 ساعة.

Jenny has broken the World Hula Hoop Record! That’s pretty cool! pic.twitter.com/bZwtF5V6WS — Burnt City Brewing. (@burntcitybeer) November 22, 2019

هذا وتقوم الفتاة الأمريكية بأخذ استراحة لا تتجاوز الـ5 دقائق كل ساعة، تقوم من خلالها بالجلوس وتدليك ساقيها، وقالت الفتاة بانه بعد مضي 67 ساعة، شعرت بمشاكل في الساقين وتصلب في الركبة.

هذا وسيقوم المسؤولون عن موسوعة غينيس بالتحقق من صحة الرقم.

يذكر أن رياضة "الهولا هوب" هي عبارة عن تمرين رياضي يعتمد على الاستعانة بدولاب أو طوق يقوم الشخص بتدويره على الخصر من خلال حركته المستمرة لمنع سقوطه، في الوقت الذي ينصح فيه الكثير من مدربي اللياقة بممارسة هذه اللياقة لخسارة الوزن وتقليل الوزن في منطقة الخصر.