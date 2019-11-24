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14:48 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مميزات ونصائح لتطبيق "واتسآب" يجب التعرف عليها

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    كشفت شركة "واتس آب" عن عدد من الحيل والنصائح التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها عند استخدامه لتطبيق المراسلة الأشهر في العالم.

    وتتمثل تلك النصائح المميزة والفريدة من نوعها فيما يلي:

    تسجيل الرسائل الصوتية دون لمس الهاتف

    في العادة يستمر المستخدم في الضغط على أيقونة الميكرفون لتسجيل الرسائل الصوتية، ولكن ما لا يعرفه العديد من الناس هو أن سحب الأيقونة لأعلى يثبتها ويمكنك من تسجيل الرسائل دون الحاجة للاستمرار في الضغط على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيل الرسالة كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الإرسال.

    حفظ الرسائل المهمة

    على الرغم من أن واتساب يتميز بخاصية البحث، إلا أن محاولة البحث عن الرسائل مرارًا وتكرارًا قد تكون عملية مضنية، ولذلك قد تسعد لمعرفة أن هناك خاصية لوضع إشارة مرجعية على الرسائل المهمة للتأكد من أنه يمكنك العثور عليها بسهولة وبسرعة في المستقبل، وذلك من خلال الضغط على أيقونة النجمة.

    وضع هاتفك جانبًا

    من الصعب متابعة محادثات واتساب على هاتفك أثناء العمل في بعض الأحيان، ولذلك يمكنك استخدام تطبيق "واتساب ويب ديسكتوب" أو فتح صفحة "واتساب ويب" واتباع التعليمات الموضحة على الشاشة لتشغيل واتساب على الكمبيوتر.

    استخدام الملصقات

    يستخدم معظم الناس الرموز التعبيرية (الإيموجي) في محادثاتهم، ولذلك يمكنك التميز عن الآخرين باستخدام الملصقات، والتي يمكنك العثور عليها بجوار الحقل الذي تدخل النص فيه، وعند النقر على هذه الأيقونة التي تأخذ شكل مربع، تظهر الملصقات المرحة التي يمكنك استخدامها، كما يمكنك إضافة المزيد لمنح رسائلك طابعا مميزا.

    قراءة الرسائل في الوضع الخفي

    في بعض الأحيان قد تود قراءة الرسائل دون معرفة المرسل، وهنا يمكنك الاستعانة بوضع القراءة الخفي، إذ أوضحت واتساب أنه يمكنك الضغط على الرسائل التي تتلقاها على شاشة قفل هاتفك وسحبها للأسفل لقراءتها بالكامل دون أن يعلم المرسل بذلك.

    تثبيت الدردشات المهمة

    تطبيق واتسآب
    © REUTERS / Thomas White
    كيفية قراءة الرسائل المحذوفة عبر "واتسآب" في الأندرويد
    التنقل بين المحادثات العديدة بحثًا عن الأصدقاء قد يتحول سريعًا إلى مهمة مزعجة، ولكن لا تقلق هناك حل موجود بالفعل، فكل ما عليك فعله هو تثبيت المحادثات المهمة، من خلال الضغط مطولاً على الدردشة قبل الضغط على أيقونة الدبوس على أنظمة الاندرويد، وسحب المحادثة إلى اليمين والضغط على كلمة Pin في آيفون.

    استعادة السيطرة على مجموعاتك

    يمكنك منع الأصدقاء من تغيير أسماء مجموعتك أو تبديل صورتها، من خلال تعديل الإعدادات لتسمح للمشرف فقط بإدارة هذه الأمور، وكل ما عليك فعله هو الضغط على اسم مجموعتك والانتقال إلى إعدادات المجموعة ثم تحرير معلومات المجموعة.

    معرفة من تتحدث إليه أكثر

    إذا كنت قد تساءلت يومًا ما عن الشخص المفضل لديك على واتساب، فهناك طريقة بسيطة لمعرفة ذلك، إذ أوضحت شركة واتساب أنه يمكنك الدخول إلى الاعدادات < بيانات وسعة التخزين <سعة التخزين< جهات الاتصال، ومن خلال سعة التخزين يمكنك تحديد من تتحدث معه أكثر من غيره.

    إدارة من يضيفك إلى مجموعات

    على الرغم من أن دردشات المجموعة تعد وسيلة مفيدة للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، إلا أن إضافتك في عدة مجموعات مرارًا وتكرارًا يتحول بسرعة لأمر مزعج، ويسبب الكثير من الحادثات المحرجة، ولكن مؤخرًا أضافت الشركة خاصية تمكن المستخدم من إدارة إعدادات أذونات المجموعة، ومنع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات لا ترغب فيها.

    وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات الحساب/الخصوصية/ واختيار من يستطيع إضافتك في المجموعات.

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