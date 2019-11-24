الاتحاد الأفريقي يكشف أسماء 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 التي ضمت 30 لاعبا، وهي الجائزة التي يعلن عن الفائز بها 7 يناير/ كانون الثاني المقبل بمحافظة الغردقة المصرية.

وضمت قائمة الـ30 لاعبا 11 مرشحا عربيا، هم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، المغربيان أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وحكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، والثلاثي الجزائري بغداد بونجاح، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ويوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي، والمصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والتونسيان طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري.

كما تواجد في القائمة، الكاميروني أندريه أونانا لاعب أياكس، والمدغشقري كارولوس أندرياماتسينورو لاعب نادي العدالة، والأوغندي إيريك أونيانجو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي، والكاميروني إيرك ماكسيم تشوبو موتنج لاعب باريس سان جيرمان، والسنغالي إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان، والغاني جوردان أيو لاعب كريستال بالاس، والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والتوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي، والتنزاني مبوانا ساماتا لاعب جنك البلجيكي.

وأيضا ترشح ضمن القائمة المالي موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، والغيني نابي كيتا لاعب ليفربول، والإيفواري نيكولاس بيبي لاعب أرسنال، والنيجيري أوديان إيجالو لاعب شنغهاي شينهوا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب كلوب بروج البلجيكي، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيتكو مدريد، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي، والنيجيري ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

Your African Player of the Year Nominees 🌍🏅 Who'll win the prestigious award? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7 — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

​وكان المصري محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بآخر عامين على حساب كل من السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.