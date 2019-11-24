"فيسبوك" يحمي مستخدميه بإضافة خاصية جديدة

نشر موقع "تيك كرانش" التقني أن موقع "فيسبوك" يسعى لهذه الميزة بسبب شكاوي مستخدمي الموقع بشأن حماية المنشورات التي يريدون مشاركتها مع أصدقائهم المقربين فقط، لذلك تم وضع ميزة "Favorities أو الأصدقاء المفضلون"، بحيث تتم مشاركة المنشورات الخاصة معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء.

وذكر " فيسبوك " أن 95% من مستخدمي التطبيق لم يخصصوا قوائم لمعارفهم، لذا تم اعتماد أسلوب " التجميع التلقائي " الذي يجمع الأصدقاء بناء على علاقات المستخدمين مع بعضهم، بالإضافة لتشكيل قوائم فرعية مثل "أصدقاء المدرسة" و"زملاء في العمل"، إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وتسمح الخاصية الجديدة "Favorities" للمستخدمين تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء من خلال المنشورات أو عبر برنامج الدردشة الخاص بـ فيسبوك "الماسنجر".