طبيب مستمر في علاج مرضاه وهو على مشارف الـ100عام... صور

عندما تفحص الطبيب الفرنسي، كريستيان شيناي، أول مرضاه عام 1951، كان تم اختراع دواء البنسلين، والآن وهو في عمر 98 عاما مستمر في عطائه، ويجري عمليات جراحية في ضواحي باريس صباحين من كل أسبوع.

ويرى "شيناي" (98 عاما) الذي لا يرتدي حتى نظارة خلال عمله، أن "التقاعد الهادئ لا يتمتع بأي جاذبية"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع: "إذا جلست وشاهدت التلفزيون طوال اليوم، فإن جسمك سينطفئ بسرعة كبيرة، ولن يدوم رأسك لفترة طويلة".

© REUTERS / CHARLES PLATIAU كريستيان شيناي مستمر في علاج مرضاه رغم تقدمه في العمر

ويقول:"إذا كان عمرك أكثر من 60 عاما، فسيتم وضعك في دار للمسنين، ومع مرور الأيام ستلعب الكوتشينة، ثم لعبة "بنغو" ولعبة "سودوكو"، حتى تصبح غبيا بالكامل، ما يجعلني أفضل حالا وأنا طبيب".

وقبل تخصصه في الطب، كان كريستيان شيناي يعمل كعامل لحام، وتأهل في النهاية كأخصائي أشعة، قبل العودة إلى الممارسة العامة.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU الطبيب الفرنسي كريستيان شيناي في عيادته

ولا يلجأ شيناي إلى أجهزة عالية التقنية في عملياته الجراحية، فهو يستعمل جهاز فاكس، ولكن لا يوجد جهاز كمبيوتر على مكتبه، ورغم عدم مواكبته للتطور التكنولوجي، فإن شيناي يقول إنه يستفيد كثيرا من خلال اشتراكاته في المجلات الطبية على الإنترنت.

ويقول العديد من مرضى كريستيان شيناي إنهم يقاتلون من أجل الحصول على مواعيد في عيادته، إذ يصطفون في وقت مبكر لمقابلته وإجراء فحص لهم.

ويبلغ متوسط ​​سن التقاعد للأطباء في فرنسا 67 عاما، إلا أن كريستيان شيناي تخلى عن تلك القاعدة.