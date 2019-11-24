أكثر ما تنهي عنه الأمهات... ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة

لطالما كانت أمهاتنا تنهينا عن ابتلاع العلكة ونحن صغار، مستعينين بالعديد من الحكايات المرعبة حول مدى خطورة ابتلاع العلكة بعد مضغها.

ويقول باحثون إن المعدة مصممة لهضم الطعام فقط، وبالتالي لن تتمكن من هضم العلكة وستتحرك من خلال الجهاز الهضمي وتخرج، لذلك لا داعي للقلق.

وفي حالات نادرة قد تقوم العلكة بسد الأمعاء والمريء وخاصة عند الأطفال، مسببة ألما مبرحا، وبالتالي يجب منعهم من بلعها.

وأعلن أطباء روس أن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة سيساعد الحفاظ على أسنان صحية وعلى سلامة عضلات المضغ، كما عليك اختيار العلكة المحتوية على الحد الأدنى من السكر والأصباغ الاصطناعية.

ويحتفل العالم اليوم بعيد ميلاد العلكة، 23 سبتمبر/أيلول، حيث قال البروفيسور الروسي إيغور بوندارينكو: "الأفضل مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة، وبشكل عام فإن الاستخدام الصحيح لا يسبب ضررا".

كما يساعد مضغ العلكة على تجويف الفم بفضل إفراز اللعاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة.