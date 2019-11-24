شابة تونسية تقتحم عالم الفلاحة وتنشأ مزرعة لتربية الأبقار... صور

قررت الفتاة التونسية أسماء القماطي، خوض تجربة شاقة ومثيرة من خلال بعث مشروع فلاحي يتمثل أساسا في تربية الأبقار، متخلية بذلك عن الإجازة التي تحصلت عليها في اختصاص اللغة الإنجليزية.

وقالت الفتاة المنحدرة من ولاية الكاف شمال غرب تونس والبالغة من العمر 26 عاما، في مداخلة لها على إذاعة "الجوهرة أف أم" المحلية، إنها تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الكثيرين في البداية حتى أن عائلتها عارضت مشروعها بشدّة في البداية لكنها تمكنت من إقناعهم في النهاية وتحقيق طموحها الذي لم تكن الطريق إليه سهلة.

وتحدثت أسماء عن الانتقادات التي واجهتها بسبب هذه المهنة، التي أكدت أنها ''شريفة'' و"ليست عيبا"، لكن إصرارها على النجاح مكنها من تجاوز العراقيل وتوسيع مشروعها.

وأكدت أسماء أنها تسعى لإحداث مصنع للأجبان وتوسعة مشروع تربية الأبقار، داعية الشباب إلى الوعي بقيمة المجال الفلاحي مؤكدة أن هذا المجال واعد على غرار بقية القطاعات.

على الرغم من حصولها على الإجازة في الإنجليزية، اختارت الفتاة التونسية أسماء القماطي، أصيلة ولاية الكاف إحداث مشروع فلاحي يتمثل في تربية الأبقار.