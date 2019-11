نانسي عجرم تحيي حفلا في قبرص وتحضر لأغنية مصرية... صور

ونشرت نانسي على صفحتها الشخصية بموقع تويتر صوراً من الحفل الذي أحيته ليلة أمس في قبرص بتألقتها المعهود وضحكتها البريئة وكتبت "بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح، معكن".

كما التقت بالشاعر شادي نور والملحن بلال سرور، من أجل التحضير لأغنية جديدة باللهجة المصرية، دون الكشف عن تفاصيلها، بالإضافة لسلسلة من المشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة، كانت قد أشارت إليها في تويتر.

وكانت نانسي عجرم قد أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بفستانها الأصفر الذي ارتدته في حفل أحيته في دبي بمناسبة الذكرى الـ20 لإفتتاح منتج “رويال ميراج The One and Only Royal Mirage” بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يذكر أن نانسي لديها حفل في الجامعة الإلمانية في مصر بتاريخ 14 ديمسبر/ كانون الأول المقبل بمشاركة الفنان محمود العسيلي.