رجل يسير على حبل بارتفاع 50 طابقا... فيديو يحبس الأنفاس

تمكن الفرنسي ناثان بولين من السير فوق حبل رفيع على ارتفاع شاهق.

وتمكن صاحب الـ25 عاما، من السير على سلك تم مده بين برجين تجاريين بمنطقة لا ديفونس في باريس.

ويرتفع الحبل عن سطح الأرض نحو 150 مترا، أي ما يعادل ارتفاع 50 طابقا تقريبا.

#LeMomentOù tu ne dois rien lâcher !!! Nathan Paulin réalise la traversée entre la tour Cœur Défense et la Tour CB21 pour @Telethon_France 👏👏👏👏👏#LaDefense #engagement pic.twitter.com/518pvXRl8R — CGI recrute (@cgirecrute_fr) November 22, 2019

واستطاع بولين المحافظة على توازنه أثناء السير، وخاص المغامرة الخطيرة بينما كان يربط جسمه بحبل أمان.

وتمكن الشاب الفرنسي من تحقيق أرقام قياسية في مجال المشي فوق الحبال خلال السنوات الماضية، وفي 2017، نجح في السير فوق حبل ممتد من ساحة في باريس إلى برج إيفل.