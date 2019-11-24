محمد رمضان يفوز بأول جائزة دولية... فيديو

وتوج رمضان بجائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، قائلا: "الحمد لله أول جائزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، من مهرجان أفريكا ميوزيك أووردز، وأنا بهدي الجائزة دي ليكم أنتم اللي تستحقوها، أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا، وثقة في الله نجاح وثقة في الله أكون دايما عند حسن ظنكم".
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جمهوري الغالي أنتم أكبر جائزة في حياتي ❤️🏆 #afrimaawards 🌍🏆 @afrimawards #ثقة_في_الله_نجاح
جائزة "أفريكا ميوزيك أوورد" تعد من أعرق الجوائز الموسيقية على مستوى قارة أفريقيا، وتتضمن أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على كافة مستويات القارة السمراء.
ويستعد محمد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية الرسمية في المغرب، وتحديدا مدينة مراكش، الأحد 29 ديسمبر/كانون الثاني.
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