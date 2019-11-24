محمد رمضان يفوز بأول جائزة دولية... فيديو

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" سعادته بحصوله على ‏أول جائزة دولية في حياته.‏

وتوج رمضان بجائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، قائلا: "الحمد لله أول جائزة دولية في ‏حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، من مهرجان أفريكا ميوزيك أووردز، وأنا بهدي الجائزة دي ‏ليكم أنتم اللي تستحقوها، أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا، وثقة في الله نجاح وثقة في الله أكون دايما عند حسن ‏ظنكم".‏

جائزة "أفريكا ميوزيك أوورد" تعد من أعرق الجوائز الموسيقية على مستوى قارة أفريقيا، ‏وتتضمن أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على كافة مستويات القارة السمراء.

ويستعد محمد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية الرسمية في المغرب، وتحديدا ‏مدينة مراكش، الأحد 29 ديسمبر‎/كانون الثاني.