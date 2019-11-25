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12:03 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    عمرو أديب يكشف تفاصيل لقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو

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    كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الأحد، تفاصيل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في حفل غداء أقيم على هامش سباق السيارات "فورمولا إي" في العاصمة السعودية الرياض.

    وقال "أديب" في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن ولي العهد السعودي وصل في الموعد، وبالتحديد في الساعة الواحدة، وذلك في حضور شخصيات خليجية رسمية هامة.

    وأضاف: "صافح الناس، وفوجئت به يسلم علي بحفاوة شديدة، شاهدته مرتين، كانت الأولى في السفارة السعودية بمصر والثانية في المملكة العربية السعودية، وقال لي إزيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ بتعمل إيه؟ إيه الحكاية؟ مصر عاملة إيه؟".

    وتابع أديب، أنه استقبله بحفاوة شديدة، واصفا إياه بـ"الرجل المتواضع": "قلت له إنني زرت الرياض على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، وأن المملكة العربية السعودية في تغير مستمر، أشياء كثيرة تحدث".

    وواصل: "تحدث مع الناس كلها، الناس اللي نظموا السباق، ووزير الداخلية الإماراتي، وولي عهد البحرين، هو شخص بسيط، يتناقش ويتحاور ويتحدث إلى الناس".

    وأردف عمرو أديب أنه كان في إحدى اللحظات يقف بعيدا بعض الشيء، وكان ولي العهد السعودي يتجول وسط الضيوف، إذ سأله: "قالي إيه أخبارك؟ أجبته الحمد لله، كله جميل، ونادى الدكتور فهد التونسي المستشار بالبلاط الملكي، وقال يا فهد إذا سمحت اشرح لعمرو ماذا نفعل ورؤيتنا، وبالفعل شرح لي كيف تفكر المملكة، والاقتصاد والتصنيع والتسليح والتعاون المشترك الخارجي وأرامكو".

    وواصل: "ولي العهد السعودي طول الوقت عينه على الناس كلها، شخصية محبوبة جدا".

    وأكد أديب أنه ليس غريبا على الأمير الشاب محمد بن سلمان أن يصبح رجل دولة، لأنه تربية رجل الدولة "الأعظم" الملك سلمان، الذي قضى الكثير من حياته وهو أمير لمنطقة الرياض، وقد كان مديرا ورئيسا جيدا يجيد إدارة شؤون الدولة: "نشأ هذا الرجل في منزل الملك سلمان، ووضع لبنات التغيير في إمارة الرياض".

    وعن الشعبية الشديدة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان عند الشباب السعودي، قال أديب: "الجاكيت الذي كان يرتديه أصبح تريند، وسألوه من أين أخضرته لكي نرتدي مثله".

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    الكلمات الدلالية:
    فورمولا إي, مصر, السعودية, ولي العهد السعودي, عمرو أديب, محمد بن سلمان
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