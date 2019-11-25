المطربة الأمريكية تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون

وحصلت "سويفت" على أهم جائزة في الحفل، وهي جائزة أفضل فنان في العام، وعلى 4 جوائز أخرى، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقالت تايلور سويفت للحاضرين في الحفل، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها: "كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق... أيها المعجبون على مر السنين".
كما فازت المغنية الصاعدة بيلي إيليش بجائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل بعد سنة رائعة تصدرت فيها قائمة أفضل الأغاني الأمريكية بأغنيتها "فتاة سيئة" (باد غيرل).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)