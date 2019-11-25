المطربة الأمريكية تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون

فازت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بـ"نصيب الأسد" وانتزعت ستا من جوائز الموسيقى الأمريكية أمس الأحد، لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.

وحصلت "سويفت" على أهم جائزة في الحفل، وهي جائزة أفضل فنان في العام، وعلى 4 جوائز أخرى، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة (فنان العقد) الفخرية، لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وتتفوق على الراحل مايكل جاكسون الذي حصد 24 جائزة.

وقالت تايلور سويفت للحاضرين في الحفل، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها: "كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق... أيها المعجبون على مر السنين".

كما فازت المغنية الصاعدة بيلي إيليش بجائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل بعد سنة رائعة تصدرت فيها قائمة أفضل الأغاني الأمريكية بأغنيتها "فتاة سيئة" (باد غيرل).