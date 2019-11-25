جمهور السينما الهندية على موعد مع حدث استثنائي في 2020... فيديو

ويلعب عامر خان، بطولة فيلم "lal singh chaddha" المستوحى عن الفيلم الأمريكي الشهير "فورست غامب"، الذي حصد 6 جوائز أوسكار في عام 1994، وهو من بطولة الممثل الأمريكي توم هانكس.
ومثل النسخة الأصلية، فإن الفيلم الهندي يدور حول شخص يعاني من انخفاض حاد في معدلات الذكاء، مما يدفعه للمرور بالعديد من المغامرات والمواقف لإثبات نفسه.
Check out @aamir_khan’s look in #LaalSinghChaddha, a spin-off of Forrest Gump. pic.twitter.com/fYBE2kchQM— Manjusha (@ManjushaRK) November 18, 2019
وقال الطبيب الخاص بعامر خان، إن الممثل الهندي خضع لنظام "كيتو" لفقدان الوزن، بالإضافة إلى تدريبات يومية لمدة ساعتين، وذلك لكي يصل للبنية المطلوبة التي يظهر بها في الفيلم، إذ يجسد شخصا نحيفا يمتاز بقدرة عالية على الركض.
ووافق نجم بوليود، شاروخان، على الظهور في الفيلم كضيف شرف، ولكن سيكون دوره قويا ويعتبر محورا للأحداث المهمة في الفيلم، بحسب موقع "فيلم فير".
كما كشف الموقع عن ظهور نجم هوليوود سلمان خان، بالفيلم وإنه أبدى موافقته المبدئية، ولكن لم يتعاقد بعد.
Just finished Forrest Gump. Straight away among my all time favourites. Got almost nothing to complain about it. Giving it a 9/10 rating.— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 21, 2019
Beautiful movie! 🙌👏 pic.twitter.com/TLxG7LN622
وفيلم "lal singh chaddha" من إنتاج شركة عامر خان، والتي رصدت له ميزانية كبيرة، ليظهر بأفضل صورة، وبدأ تصوير أول مشاهده في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وسيطرح الفيلم في دور العرض السينمائية بأواخر 2020، وتحديدا في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كارينا كابور وزينات حسين وفيجاي سيثوباثي ويوجي بابو.
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