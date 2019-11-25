الموت يغيب ثاني مغنية كورية خلال شهر واحد في ظروف غامضة

أعلن معجبو المطربة الكورية الشهيرة، جو هارا، الحداد عليها اليوم الاثنين، بعدما عثرت الشرطة على جثتها في منزلها بمدينة سيئول الكورية، أمس الأحد.

ولم يحدد سبب وفاة "هارا" على الفور، التي رحلت عن عمر 28 عاما، ورفضت الشرطة تقديم المزيد من التفاصيل، فيما تكهن العديد من معجبيها أنها انتحرت، بحسب وكالة "فرانس برس".

وظهرت جو هارا لأول مرة في عام 2008، كعضو في فريق البنات الشهير "كارا"، الذي كان يحظى بمعجبين كثيرين في كوريا الجنوبية واليابان ودول آسيوية أخرى، ثم انفصلت جو هارا بعد ذلك عن الفرقة وعملت كمطربة منفردة، كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية.

A portrait of Goo Hara is placed on an altar during the memorial service in Seoul. The 28-year-old singer and former member of 5-piece Kara died in an apparent suicide on Sunday, the police said. (Photo credit: Joint Press Corps) pic.twitter.com/8w2kdY4GPF — KpopHerald (@Kpop_Herald) November 25, 2019

وفي شهر مايو/ أيار، عثر على جو هارا وهي فاقدة الوعي في منزلها، وأدخلت المستشفى.

وكانت جو هارا متورطة، العام الماضي، في نزاعات مع صديقها السابق، الذي ادعى أنها هاجمته، بينما اتهمته هي بأنه هددها بنشر فيديو جنسي لها، ما جعل قضيتها محور اهتمام العديد من صحف التابلويد الكورية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبوفاة جو هارا، تصبح ثاني مغنية تلقى مصرعها خلال شهر واحد، بعد أن عثر في شهر أكتوبر/تشرين الأول، على جثة فنانة شهيرة من نجوم البوب الكورية، كانت تعرضت لفترة طويلة لتعليقات مسيئة على الإنترنت.

goo hara and sulli have been through so much and relied on each other for support.. my condolences to their families and friends pic.twitter.com/5Hy8kwJBzt — live jisoo updates (@acturistic) November 24, 2019

وعثر على جثة سالي التي كانت سابقا مع فرقة البنات "إف (إكس)" وكيل أعمالها في منزلها في ضواحي العاصمة سيئول.

وقالت الشرطة في بيان إن سالي (25 عاما) كانت تعاني من "اكتئاب شديد"، ولا تزال التحقيقات جارية في ملابسات وفاتها.