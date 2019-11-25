نادين نجيم: حفزت الأطفال المحتاجين على التمسك بأحلامهم... فيديو

وتظهر نادين في برومو Give Hope وهي تقول: "أمام عينيك، يمكن لعالمك كله أن يتغير"، وتتابع: "كل أحلامك الآن، كل التمنيات التي تتمسك بها منذ فترة طويلة تشعر بأنها أقرب كل يوم"، وعلقت الفنانة على الفيديو على حسابها: "عندما يكون لديك أمل يمكن أن يتغير العالم كله".

وستعود الأرباح منها إلى الأطفال المحتاجين، وذلك لمساعدتهم في تأمين احتياجاتهم.

ويذكر أن نادين قد فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019 عن دورها في مسلسل "خمسة ونص"، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية في مصر.