في 2020... مصر تحسم الجدل أخيرا حول وفاة أشهر ملوكها الفراعنة

كشف وزير الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون في العام المقبل 2020.

وأشار "حواس" خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، اليوم الاثنين، إلى أن الإعلان عن سبب وفاة أشهر الملوك في عهد المصريين القدماء، يأتي بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه، بحسب تقارير مصرية.

ويعرف الملك توت عنخ آمون، الذي توفي وهو في مرحلة الشباب، بأنه أشهر فراعنة مصر، وأمضى الخبراء عقودا طويلة في محاولة معرفة سبب وفاته المفاجئة، الذي توفي منذ أكثر من 3 آلاف عام عن عمر 19 عاما.

واستعرض زاهي حواس في المحاضرة، الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك.

وأضاف أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية، لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان، مرجحا أن تكون دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار قصرها في أبو قير، وهي الآن أسفل المياه.

وكان السفير المصري بصربيا، عمرو الجويلي، نظم حفل استقبال للدكتور زاهي حواس، حضره العديد من السياسيين ورجال الثقافة والفن والإعلام، وزاهي حواس المتحف الوطني بصربيا، وأبدي إعجابه بمقتنياته التي تدل علي عراقة التاريخ الصربي.