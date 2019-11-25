رجل أعمال لبناني يتبرع بقبعة هتلر لإسرائيل

وأوضح الملياردير اللبناني الأصل الذي يعمل في مجال تجارة الألماس، في رسالة لصحيفة "دويتشه فيله" أنه اشترى القبعة حتى لا تكون في أيدي النازيين الجدد، وقال شاتيلا إنه كان يخطط لشراء سلع أخرى ترمز للنازية من مزاد مثير للجدل عقد في بافاريا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه لم ينجح.
وصرح الملياردير: "بالنسبة لي، من المهم للغاية ألا تكون الأشياء في هذه الحقبة التاريخية المؤلمة في الأيدي الخطأ".
وعبر رئيس الجمعية اليهودية الأوروبية، مناحيم مارغولين عن قلقه من أن "يتم شراء الأغراض المعروضة في المزاد من قبل أولئك الذين يمجدون أو يحاولون تبرير تصرفات الشر الأكبر الذي عصف بأوروبا" ويقصد النازية وقتها.
قال مدير دار المزاد، برنارد باتشر، إن معظم عملاء المزاد هم من رواد المتاحف والمجمعات الحكومية، مضيفًا في هذا الصدد أنه ستكون هناك مراقبة صارمة على المبيعات خلال المزاد.
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