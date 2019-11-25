"أوبر" تفقد رخصة تشغيلها في بريطانيا للمرة الثانية

فقدت شركة "أوبر" الأمريكية للنقل الخاص، رخصة تشغيلها في لندن، اليوم الاثنين، من جانب هيئة النقل الخاص في العاصمة البريطانية، لتصبح هذه المرة الثانية خلال ما يزيد قليلا عن عامين.

وقالت الهيئة البريطانية في بيان لها، إن خدمات "أوبر" لم تكن مناسبة وملائمة لشروط الحصول على الترخيص، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت هيئة النقل في لندن، اليوم الاثنين، إنها اكتشفت أكثر من 14 ألف رحلة لـ"أوبر" من قبل سائقين لا يحملون رخصة قيادة في الفترة من أواخر عام 2019 وأوائل العام الحالي.

وتابعت: "هذا الوضع يضع أمن وسلامة الركاب عرضة للخطر".

وأضافت هيئة النقل أنها لا تستطيع الوثوق في أن "أوبر" قد تمنع تكرار هذا المشكلة، موضحة أن السلامة تعد الأولولية المطلقة.

وقالت:

"في حين نعترف بأن "أوبر" أدخلت تحسينات، إلا أنه من غير المقبول سماح الشركة للركاب باستخدام سيارات صغيرة مع سائقين يحتمل ألا يكونوا يحملون رخصة أو غير مؤمن عليهم".

وأضافت هيئة النقل البريطانية أن "هذا كان مصدر قلق، لأن أنظمة "أوبر" يبدو أنه تم التلاعب بها بسهولة نسبيا".

ويوجد أمام "أوبر" حاليا 21 يوما للتقدم بطلب استئناف ضد القرار، ما يعني أنه يمكنها الاستمرار في العمل حتى ذلك الموعد وخلال فترة الاستئناف.

وفي أول رد منها على تجريد رخصة تشغيلها في لندن، أعلنت "أوبر" أنها سوف تستأنف القرار الصادر اليوم الاثنين من قبل هيئة تنظيم النقل في لندن، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتغيير نموذج أعمالها ووضع معايير للسلامة.

وقال جيمي هيوود رئيس "أوبر" في شمال وشرق أوروبا: "خلال الشهرين الماضيين قمنا بمراجعة كل سائق في لندن".

وتابع: "لدينا أنظمة قوية للتأكد من هوية السائقين، وسنطبق قريبا عملية جديدة لمطابقة وجه السائق، والتي نعتقد أنها الأولى في تاكسي لندن وسيارات الأجرة الخاصة".

وفي أواخر عام 2017، قررت هيئة النقل العام في لندن عدم تجديد رخصة التشغيل الخاصة بـ"أوبر"، كونها لا تستوفي شروط الحصول على ترخيص، وذلك قبل أن تقوم الشركة بالاستئناف واستعادة الرخصة مجددا في العام الماضي 2018.