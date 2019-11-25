الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "فروزن" يتصدر إيرادات السينما... فيديو

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Frozen 2" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مطلع الأسبوع، محققا 130 مليون دولار.

وفيلم "Frozen 2" هو الجزء الثاني من فيلم "Frozen"، الذي طرح في عام 2013، وحاز على جائزتي أوسكار، إحداها "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام" و"أفضل إنجاز في الموسيقى المكتوبة لأغنية فيلم".

وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "Ford v Ferrari" عن الصدارة، ليحتل المركز الثاني مسجلا 16 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون، وكريستيان بيل، وجون بيرنثال، وكاترينا بالف، وهو من إخراج جيمس مانجولد.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "يوم جميل في الجوار" "A Beautiful Day in the Neighborhood" في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5 مليون دولار.

يقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس وتخرجه ماريال هيلر.

واحتل الفيلم الحركة الجديد "21 Bridges" المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار.

الفيلم بطولة تشادويك بوسمان، وسيينا ميلر، ومن إخراج بريان كيرك.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي "Midway" من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون، ولوك إيفانز، وماندي مور، وباتريك ويلسون، ومن إخراج رولان إيمريتش، مخرج فيلم الخيال العلمي الشهير "Independence Day" (يوم الاستقلال) من إنتاج 1996.