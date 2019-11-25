قط سمين معجب بروائح الأحذية يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

وأنشأت صاحبة الحيوان الأليف، صفحة "إنستغرام" خاصة بالقط، الذي جذب آلاف المستخدمين بسبب محبته لاستنشاق حذاء أصحابه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ぐっぴー (@gupitaro) 28 Фев 2019 в 3:03 PST

كما أُعجبت قناة يابانية بالقط الأحمر وخصصت فيديو كامل مكون من مجموعة فيديوهات القط السمين.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ぐっぴー (@gupitaro) 4 Ноя 2019 в 2:40 PST

وعلق الكثير من المستخدمين على مواء القط اللطيف كما كتب بعضهم في عيد ميلاد القط في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني: عيد ميلاد سعيد غوبي أنت قط رائع ورؤيت صورك تبعث السعادة إلى حياتي، آمل أن تكون أنت ووالدتك (صاحبتك) أصحاء وسعداء كل يوم، شكرا لمشاركتكم هذا القط مع العالم.