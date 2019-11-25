قط سمين معجب بروائح الأحذية يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

وأنشأت صاحبة الحيوان الأليف، صفحة "إنستغرام" خاصة بالقط، الذي جذب آلاف المستخدمين بسبب محبته لاستنشاق حذاء أصحابه.
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كما أُعجبت قناة يابانية بالقط الأحمر وخصصت فيديو كامل مكون من مجموعة فيديوهات القط السمين.
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وعلق الكثير من المستخدمين على مواء القط اللطيف كما كتب بعضهم في عيد ميلاد القط في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني: عيد ميلاد سعيد غوبي أنت قط رائع ورؤيت صورك تبعث السعادة إلى حياتي، آمل أن تكون أنت ووالدتك (صاحبتك) أصحاء وسعداء كل يوم، شكرا لمشاركتكم هذا القط مع العالم.
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