كانت في طريقها إلى السعودية... 15 ألف ضحية بانقلاب سفينة وسط البحر

انقلبت سفينة شحن متجهة إلى المملكة العربية السعودية، عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، كان على متن السفينة 15 ألف رأس من الأغنام.

وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، مايا ستويكا؛ إن السفينة انقلبت، أمس الأحد في البحر الأسود قبالة ساحل رومانيا ولم تعرف الأسباب بعد؛ حيث تم فتح تحقيق في ذلك.

وأشارت ستويكا إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سوريا ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة، بحسب وصفها.

وأوضحت ستويكا أن السفينة واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، في حين لا تزال أسباب هذا الحادث غير معروفة، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء التحقيقات.