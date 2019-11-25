لبلبة تكشف عن جديد الحالة الصحية لعادل إمام... فيديو

أكدت الفنانة لبلبة، استقرار حالة عادل إمام الصحية نافية ما تردد عن تدهورها في الفترة الأخيرة.

وقالت لبلبة: "عادل إمام بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما آجي مهرجان الإسكندرية على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد فلانتينو".

وأضافت لبوابة "أخبار اليوم": "طوال مشواري الفني جمعني العديد من الأعمال مع الزعيم سواء الكوميدي والتراجيدي، وتم انتشار العديد من الشائعات حولنا، فأي فنان عليه الأضواء معرض لشائعات عبر السوشيال ميديا".

وحصلت لبلبة، على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة من أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس، والجائزة نفسها في مهرجان "كل أفريقيا" بكيب تاون – جنوب أفريقيا عام 1996.

وتمتلك لبلبة تاريخا فنيا كبيرا، حيث قامت ببطولة 85 فيلما من أهمها فيلم "ليلة ساخنة"، و"جنة الشياطين"، و"عصابة حمادة و توتو"، و"معالي الوزير"، و"إسكندرية نيويورك"، و"الآخر"، و"حسن و مرقص".