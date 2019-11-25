عبر مقطعي فيديو... الكشف عن حالة فجر السعيد الصحية عقب إصابتها بالشلل

وعلقت السعيد على الفيديو "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور ألكسندر رو. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العودة في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحلة الدكتور حيث عزمته في الكويت".
وأضافت "عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين".
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وظهرت فجر السعيد وهي ترتدي ملابس شتوية وأشارت إلى أنها خرجت منذ يوم واحد من المستشفى، مضيفة أنها تتناول الغذاء برفقة أسرتها.
وتوجهت فجر السعيد بالشكر إلى كل من تمنى لها الشفاء.
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بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور الكسندر رو Alexander RAULT عودتي للكويت الخميس تاريخ 12-12-2019 .. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العوده في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحله الدكتور Alexander RAULT .. عزمته عالكويت عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين
ونشرت فجر السعيد يوم أمس الأحد، مقطع فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى، وبدت فيه وكأنها في حالة شلل تام حيث لم تكن تحرك سوى جفنيها.
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