عبر مقطعي فيديو... الكشف عن حالة فجر السعيد الصحية عقب إصابتها بالشلل

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها على "إنستغرام"، أول مقطع فيديو لها عقب خروجها من المستشفى.

وعلقت السعيد على الفيديو "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور ألكسندر رو. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العودة في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحلة الدكتور حيث عزمته في الكويت".

وأضافت "عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين".

View this post on Instagram A post shared by ✨🌟نجوم اليوم🌟✨ (@starstodays) on Nov 24, 2019 at 6:50am PST

وظهرت فجر السعيد وهي ترتدي ملابس شتوية وأشارت إلى أنها خرجت منذ يوم واحد من المستشفى، مضيفة أنها تتناول الغذاء برفقة أسرتها.

وتوجهت فجر السعيد بالشكر إلى كل من تمنى لها الشفاء.

ونشرت فجر السعيد يوم أمس الأحد، مقطع فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى، وبدت فيه وكأنها في حالة شلل تام حيث لم تكن تحرك سوى جفنيها.