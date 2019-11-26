شاحنة "تسلا" المدرعة تخوض تحديا مع "فورد"... فيديو

نشر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية، أيلون ماسك، مقطع فيديو على حسابه الخاص في " تويتر" يظهر تحديا بين مركبة "سايبرترك" وبيك أب "فورد" من طراز (F150) والذي يعد الأكثر مبيعا بين هذه الفئة في الولايات المتحدة.

وتفوقت سيارة "سايبرترك" الكهربائية في التحدي بجر بيك فورد (F150)، إلا أنه من المعروف أن محركات الكهرباء تستطيع توليد عزم دوران أسرع من المحركات التي تستخدم المحروقات.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

​وتم تصنيع سيارة "سايبرترك" من الفولاذ المقاوم للصدأ والمدرفلة على البارد، ما وفر مستوى عال من المتانة والقوة والقدرة العالية على حماية الركاب.

The MotorTrend team visited @Tesla twice during the development of #Cybertruck. Six exclusive stories and five videos at https://t.co/QekmkjBSJi pic.twitter.com/8HBnsspbtg — MotorTrend (@MotorTrend) November 22, 2019

ويتميز تصميمها بالزوايا الحادة، الأمر الذي أعطاها تصميما فريدا يشابه السيارات القتالية أو العسكرية "الشبح" في بعض الأحيان.

وتأسست الشركة الأمريكية تسلا موتورز في عام 2003، ويقع مركزها في مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية. وبالإضافة إلى السيارات الكهربائية، تصنع الشركة المدخرات والمحركات الكهربائية باستخدام تكنولوجيا خاصة بها، وتبيعها لشركات السيارات الأخرى، بما فيها تويوتا وديملر.