آلاف أيائل الرنة تسيطر على طريق سريع في روسيا...فيديو

أغلقت آلاف الأيائل من فصيل الرنة طريقا سريعا مغطى بالثلوج في إقليم سيبيريا الروسي.

وأوقف صحفي سيارته على عجل بعد أن شاهد آلاف الأيائل تتجه نحوه مسرعة، ليلتقط هذه اللحظات الفريدة والجميلة.

What do you call a traffic jam in Russia? A herd of 3,000 reindeer. 🦌 pic.twitter.com/PBQ7zVxgAV — CBS News (@CBSNews) November 26, 2019

ويظهر في الفيديو الأيائل وهي تستخدم طريقا مغطى بالثلوج، وتقطعه بسرعة كبيرة.

واستغرق مرور القطيع بحسب الصحفي مصور الفيديو، حوالي (15 دقيقة) كان من ضمنها أيائل بقرون كبيرة، بحسب "سكاي نيوز".

ويظهر في نهاية الفيديو عدد من الأشخاص الذين كانوا يقودون القطيع الكبير، حيث تعد تربية الأيائل من التقاليد الروسية خصوصا في الشمال الروسي.

والتقط الفيديو على طريق يربط بين مدينتي ساليخارد وناديم شمال روسيا، ويزيد طوله على 350 كيلومترا.

وتحتاج الأيائل في فصل الشتاء للتنقل بهدف البحث عن الغطاء النباتي والحشائش والتي تصبح نادرة في فصل الشتاء في شمال روسيا.