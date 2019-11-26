تسجيل
20:41 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    دواء

    بديل طبيعي من الأبقار... تحذير خطير من المسكنات

    © Fotolia / Viperfzk
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102576/71/1025767116.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201911261043527452-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA/

    لا تتوقف تحذيرات الأطباء من تناول المسكنات بشكل مبالغ فيه، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تُسمى مضادات الالتهاب "غير الستيرويدية".

    وتتمثل المشكلة الأساسية مع هذه المسكنات أنها قاسية بالنسبة لبعض الميكروبات المهمة على بطانة المعدة، وتمنع بعض المواد الكيميائية المرسلة التي تسمى البروستاجلاندين، والمسؤولة عن تحفيز إصلاح الأنسجة، ويشدد الأطباء على أن مع كل جرعة يزداد الأثر والضرر، حتى مع أسبرين الأطفال الذي يأخذه الكثير من الناس لمنع النوبات القلبية.

    دواء
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    دراسة خطيرة: دواء مسكن للألم أخطر من السرطان

    واكتشف باحثون بريطانيون في قسم أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب إمبيريال كوليدج في لندن، مؤخرا أن هرمون النمو من اللبأ، وهو أول حليب ينتج قبل مرور أول 6 ساعات بعد الولادة، يمكن أن يقلل من ارتفاع نفاذية الأمعاء الناجم عن تأثير مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

    وبهذه النتيجة توفر الدراسة دليلا أوليا على أن اللبأ البقري، والذي يتوفر حاليا كتحضير بدون وصفة طبية، قد يوفر مقاربة جديدة للوقاية من الأضرار المعوية التي تسببها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في البشر.

    ويشير الباحثون إلى أن اللبأ البقري، هو أول حليب يحصل عليه جميع حديثي الولادة من الثدييات، لاحتوائه يحتوي على عوامل نمو وفيرة من هرمون النمو، مؤكدين على أنه ليس كل اللبأ يحتوي على نفس القدر من عوامل النمو، وأن مستويات الفائدة تنخفض إذا أصبح مخففًا، وهي تنخفض بالتدريج بعد أول 6 ساعات.

    وعدد الباحثون عدة فوائد على تجديد أنسجة الجسم، ويحفز تخليق البروتين ويعمل مع عوامل نمو أخرى لتنشيط نمو الخلايا والتكاثر والتعبير النووي لتخليق البروتين، وهذا ينطبق على إعادة بناء الأوتار والأربطة والمفاصل المصابة من الألعاب الرياضية أو السيطرة على الكوليسترول المرتفع أو سوء التغذية والسمنة المفرطة، بالإضافة لتسريع عملية إصلاح الجروح وتشغيل الأحماض النووية للانتقال إلى وضع الإصلاح وتنشيط الخلايا الليفية في خلايا معينة لتجديد الأنسجة.

    انظر أيضا:

    سوريا تفتتح أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان رسميا
    أصحاب الأمراض المزمنة بين مطرقة ندرة الأدوية وسندان السوق السوداء في المغرب
    كن حذرا من أعراض تناول أدوية خفض الكوليسترول
    10 منتجات يمكن أن تحل محل الأدوية
    وزير الصحة السوري: عدد معامل الأدوية في سوريا 96 معملا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لـ معبد شرافانابيلاغولا، للمصور فينود كومار كولكارني، الذي تأهل إلى النهائي من مسابقة التصوير التاريخي للعام 2019
    أفضل صور مسابقة التصوير التاريخي 2019
    النصرة والخوذ البيض يحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    "النصرة" و"الخوذ البيض" تحضران لمسرحية كيميائية جديدة
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك