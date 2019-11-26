أول تجمع لثلاثة آلاف توأم في سلطنة عمان...صور وفيديو

وشارك بالتجمع مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية، بحضور أكثر من سبعة آلاف شخص في الجمعية العمانية للسيارات.
حضر أكثر من 7000 شخص أول تجمع للتوائم— 🇴🇲 عماننا 🇴🇲 (@Oomaninaa) November 26, 2019
في #سلطنة_عمان بمشاركة حوالي 3000 مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية
وأقيم كرنفال التوأم في الجمعية العمانية للسيارات (OAA)
في عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و 23 نوفمبر
وشهدت الفاعلية وجود عدد كبير من التوائم وعائلاتهم.#عُمان pic.twitter.com/0yu7Fiyqqy
واستمرت الفعالية لمدة يومين بوجود عدد كبير من المشاركين، حيث كان أطول التوائم عمرا من بين الحضور يبلغان من العمر 63 عاما وكان عمر التوأم الأصغر سبعة أيام فقط.
عمل المبدع ، فهمي المسكري— Oman Muscat (@omandoorss) November 23, 2019
تجمع التوائم. #تجمع_توائم_عمان #تجمع_توايم_عمان pic.twitter.com/kY9OtHVj4S
وشكر الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الأعمال العماني "تساهيل" محمد بلوشي، جميع التوائم لحضورهم ولتكبدهم عناء السفر خصوصا أولئك الذين أتوا من مسندم وغيرهم ممن سافروا على بعد 1000 كيلومتر من ظفار.
وتضمنت فعاليات المهرجان عروض متنوعة ورقص تقيديا ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وعروض قدمها مجموعة من التوائم، بالإضافة لعروض سيارات واليوم الوطني التاسع والأربعين، بحسب موقع "الشبيبة".
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