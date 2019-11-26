أول تجمع لثلاثة آلاف توأم في سلطنة عمان...صور وفيديو

أقيم في عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الأول، أول تجمع للتوائم في سلطنة عمان بمشاركة ثلاثة آلاف توأم.

وشارك بالتجمع مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية، بحضور أكثر من سبعة آلاف شخص في الجمعية العمانية للسيارات.

حضر أكثر من 7000 شخص أول تجمع للتوائم

في #سلطنة_عمان بمشاركة حوالي 3000 مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية

وأقيم كرنفال التوأم في الجمعية العمانية للسيارات (OAA)

في عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و 23 نوفمبر

وشهدت الفاعلية وجود عدد كبير من التوائم وعائلاتهم.#عُمان pic.twitter.com/0yu7Fiyqqy — 🇴🇲 عماننا 🇴🇲 (@Oomaninaa) November 26, 2019

واستمرت الفعالية لمدة يومين بوجود عدد كبير من المشاركين، حيث كان أطول التوائم عمرا من بين الحضور يبلغان من العمر 63 عاما وكان عمر التوأم الأصغر سبعة أيام فقط.

وشكر الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الأعمال العماني "تساهيل" محمد بلوشي، جميع التوائم لحضورهم ولتكبدهم عناء السفر خصوصا أولئك الذين أتوا من مسندم وغيرهم ممن سافروا على بعد 1000 كيلومتر من ظفار.

وتضمنت فعاليات المهرجان عروض متنوعة ورقص تقيديا ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وعروض قدمها مجموعة من التوائم، بالإضافة لعروض سيارات واليوم الوطني التاسع والأربعين، بحسب موقع "الشبيبة".