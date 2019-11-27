من لندن إلى نيويورك في 4 ساعات...تعرف على أسرع طائرة في العالم

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن طائرة ركاب جديدة قادرة على اختراق سرعة الصوت، لتقطع المسافة ما بين لندن ونيويورك في 4 ساعات فقط.

الطائرة الجديدة التي أعلنت عنها وكالة الفضاء الأمريكية ستقوم برحلات أرخص من الطائرة السابقة، والتي جرى إيقاف رحلاتها والمعروفة بـ"الكونكورد".

مواصفات الطائرة

تم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.

ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.

New post (NASA's new plane will fly at supersonic speeds—without a windshield) has been published on Nexcraft - https://t.co/wn64eyVicR pic.twitter.com/hbnpmMBGsy — SIMON WAYNE (@hoesim) June 25, 2019

وسيتم استخدام كاميرتين خارجيتين للمساهمة في نظام الرؤية الخارجي، حيث سيتم جمع المعلومات البيانية وتقديمها على شكل بيانات ثلاثية الأبعاد، يذكر بأن الطائرة الجديدة تعرف بـX-59.

يذكر بأن سرعة الطائرة تصل لـ1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" والتي كانت سرعتها تصل لـ2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية لـ965 كيلومترا في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة thesun البريطانية.

NASA’s New #Supersonic Jet Will Be #Missing a Front Window



When it comes to supersonic aircraft, engineers aren’t afraid to go with a weird design if it will get them a faster plane. In the latest instalment of such featshttps://t.co/CpdPKoHYDo pic.twitter.com/4VDopNoxvg — Science Academy (@SienceAcademy) June 24, 2019

أولى رحلات الطائرة

الطائرة تتسع لـ40 مسافرا فقط، بسعر تذكرة يصل لحوالي 6 آلاف جنيه إسترليني، وهو قليل مقارنة بسعر طائرة "الكونكورد" والتي كانت فيها أسعار التذاكر تصل لحوالي 10 آلاف جنيه استرليني.

وتستعد الوكالة لإطلاق أولى الرحلات التجارية لهذا الطائرة في العام 2021.