هل فكرت بطلب يد حبيبتك بشكل رومانسي...تعرف على أفشل 8 عروض زواج (فيديو)

يحلم الكثير من الشبان بتقديم عروض رومانسية للشابات الراغبين بالزواج منهن، لتتعدد المواقف واللحظات على أمل أن تنال هذه العروض رضى زوجة المستقبل.

تتعدد العروض الرومانسية ما بين مفاجأة أمام أحد الأماكن التاريخية أو على جسر مشهور للعشاق أو على جزيرة نائية في وقت الإجازة.

إلا أن الكثير من هذه اللحظات الرومانسية لا تنتهي كما يرغب الكثير من الشبان، ليأتي الجواب بالرفض أو أن يقوم أحد الطرفين بالعرض بطريقة غريبة، وهذه أشهر 8 عروض فاشلة للزواج في العالم، بحسب ما نشر موقع brides.

مقلب الانفصال

يظهر في المقطع المصور الشاب العريس الذي كان يود طرح فكرة الزواج على صديقته، التي كانت قد جهزت له مقلبا على أنها ترغب بالانفصال بداعي المزاح.

إلا أن الشاب كان له رأي آخر بشأن موضوع حساس مثل الانفصال ليغير رأيه بموضوع الزواج.

على طريقة أفلام الأكشن

حيث قام العريس بأخذ صديقته برحلة جوية ليخبرها في الرحلة بأنه قد فقد السيطرة على الطائرة، لتتغير ملامح الفتاة في الرحلة ولينتابها موجة من الخوف.

ليخبرها لاحقا بأنها مجرد مزحة وأراد أن يطلب منها الزواج.

الصدمة والهرب

قام شاب بطلب يد حبيبته في أحد المولات التجارية وتحديدا في المنطقة التي تقابلا فيها للمرة الأولى، لطلب يدها وهو جاثيا على ركبيته، في الوقت الذي بدأ فيه الحضور بتشجيع الفتاة للإجابة بـ"نعم".

إلا أن الفتاة لم تستطع استيعاب الموقف، لتهرب خارج المول التجاري، في لحظة ارتسم فيها على وجه العريس الكثير من الحزن.

الرومانسية أمام الشلال لا تنتهي كما يرغب العروسان

قدم شاب عرض الزواج لصديقته في منطقة برأيه رومانسية وهي أمام شلال صغير، لتتفاجئ الفتاة بطلب الشاب.

لتعلن موافقتها على العرض، الى ان الشاب على مايبدو لم يتحضر للموقف بشكل جيد ليقع الخام في المياه وليجرفه الشلال بعيدا.

فكرة جميلة لكن "البالون" خذله

لم يعتقد الشاب بأن فكرته هذه قد تنتهي بخيبة أمل وخسارة مادية فقط، حيث قام بربط خاتم الزواج ببالون وقدمه لصديقته.

في الوقت الذي لم يقل لصديقته بأن الخاتم معلق بالبالون، ليجلس على ركبتيه طالبا يدها لترد الفتاة بالموافقة تاركة من يدها البالون، ليطير بعيدا وليركض الشاب خلفه.

رومانسية عنيفة

بحضور فرقة موسيقية من عازفي الغيتار قام شاب بطلب يد صديقته في أحد الأماكن التجارية وليطلب يد صديقته على أنغام الموسيقية الرومانسية.

إلا أن المفاجأة كانت عندما قامت الفتاة بأخذ غيتار وضرب صديقها به، لتطرحه أرضا ولتغادر المكان.

ملعب السلة ليس بالمكان الرومانسي لهذه الفتاة

قام شاب بطلب يد صديقته في إحدى مباريات كرة السلة الأمريكية للمحترفين مستغلا وقت الإستراحة، ليطلب يدها في منتصف الملعب الذي شهد حضورا غفيرا من الجمهور الذي حث الفتاة على الموافقة.

لتهمس الفتاة بأذن صديقها بضع كلمات ولتغادر الملعب، ليقوم الشاب بعد ذلك بأخذ كأس من الجعة وليعود لمشاهدة المباراة من على صفوف المدرجات.

حفل موسيقي ينتهي بـ"لا"

تعتبر فكرة طلب يد الصديقة للزواج في الحفلات الموسيقية إحدى الأفكار الأكثر شيوعا، الا أن الكثير منها لا يتم بنهاية سعيدة.

وهذا ما حصل مع شاب قام بطلب يد صديقته في حفل أمام الحضور، ليكون الجواب الصاعق بالرفض.