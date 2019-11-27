بعد شائعة وفاته...عادل إمام في أحدث ظهور يرقص بعيد ميلاد نجله (فيديو)

ظهر الفنان المصري وسط حضور عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل والذي يتم تحضيره لطرحه في رمضان القادم.
وأمسك عادل إمام بيد نجله ليبدأ بالرقص على أغنية "يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد".
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الزعيم عادل إمام يرقص في كواليس "فلانتينو" احتفالاً بعيد ميلاد ابنه المخرج رامي إمام #عرب_وود @ramimam @adelemam #عادل_إمام #عادل_امام #الزعيم
يذكر بأن نجل الممثل المصري كان قد نشر، في وقت سابق، مقطعا مصورا طمأن فيه محبي الممثل المصري عن صحته وبأن الأخبار التدي يتم تداولها كاذبة.
وسيتم عرض مسلسل "فالنتينو" في شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وهو من كتابة أيمن بهجت قمر.
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