تعطل جميع المراحيض في محطة الفضاء الدولية

جميع المراحيض لا تعمل على متن المحطة الفضائية الدولية، ما يضطر رواد الفضاء إلى استخدام "الحفاضات"، وهذا واضح من مفاوضات الطاقم مع المتخصصين على الأرض، التي تبثها "ناسا".

هناك نوعان من المراحيض الروسية الصنع على محطة الفضاء الدولية: نظام الصرف الصحي (ACS) في وحدة "زفيزدا" الروسية و WHC في وحدة Tranquility الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر المراحيض في مركبتين فضائيتين من طراز سويوز مثبتتين على المحطة، لكنهما يستخدمان أثناء الطيران المستقل للمركبة الفضائية وفقط عند الضرورة القصوى أثناء إقامتهم في المحطة الفضائية الدولية.

أعلن قائد محطة الفضاء الدولية، الإيطالي لوكا بارميتانو ، لا تعمل WHC الآن بسبب وجود مؤشرات مستمرة على وجود خلل، ولا يتم استخدام ACS بسبب إنذار امتلاء المرحاض.

في هذا الصدد، سأل مركز هيوستن لإدارة الرحلات عن إمكانية رواد الفضاء بشكل مؤقت باستخدام أجهزة جمع البول UCD ، والتي يتم تخزينها في وحدة كولومبوس الأوروبية. وتم الحصول على إذن.

ومع ذلك، ليس من المعروف ما إذا كان رواد الفضاء الروس يستخدمون "حفاضات."

الآن، يوجد على المحطة الفضائية من الروس، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوشكا، ومن الأمريكان كريستينا كوك، وأندرو مورغان، وجيسيكا مائير.