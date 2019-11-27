أحلام تضع النقاط على الحروف وتحسم قراراها فيما يخص علاقتها بأصالة...فيديو

أكدت المطربة الإماراتية أحلام أنه لا مجال للصلح بينها وبين المطربة السورية أصالة، رافضة كل الوساطات من نجوم الفن.

وقالت أحلام في تصريحات لبرنامج "إم بي سي تريندينغ" على هامش تسجيل الحلقة الثانية من العرض النهائي لبرنامج ذا فويس: "لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسعدت كثيرا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا".

وتابعت الفنانة الإماراتية: "أنا مش عارفة الناس اللي بتطلب من مقربات لي التدخل للصلح، وما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهما، أنا قررت إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي". Посмотреть эту публикацию в Instagram الرد النهائي والأخير من أحلام حول علاقتها بأصالة!! @ahlamalshamsi #MBC4 MBCTrending Публикация от MBCTrending (@mbctrending) 26 Ноя 2019 в 4:07 PST

وحول رفض نوال الكويتية التدخل للواسطة بين النجمتين، قالت أحلام: "هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي".

وطلبت أحلام أن يتركها الجميع في حالها، متمنية أن يصلح الله حال الجميع، وقالت: "أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني".