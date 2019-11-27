صورة تتسبب في إحراج المدون الأكثر شعبية على يوتيوب

قام أحد المستخدمين بنشر صورة لتشيلبرغ خلال فترة مراهقته على موقع "Reddit" ، كان قد عثر عليها في ألبوم صور مدرسته وهي نفس المدرسة التي درس فيها المدون الشهير.

— PewDiePie Submissions (@LWIAY_bot) 20 ноября 2019 г.

وعلق تشيلبرغ على الصورة: "ما هذا؟ هل هذه الصورة التقطت في الصف الثامن؟ لماذا أبدو كطفل؟" مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع أقرانه يبدو أصغر سنا بكثير ويشبه الفتيات.

وأضاف بقوله:"كم أنا غاضب، لماذا فعلت هذا؟".

ووفقا للمدون، فقد كان يجبر أثناء جلسات التصوير في المدرسة على الوقوف في الصف الأول، المخصص للأطفال ذوي القامة القصيرة عادةً. وكتب المدون: "أتذكر رد فعل والدي على هذه الصورة عندما قال فيليكس، ما هذه الصورة؟ لماذا تنحني هكذا؟ تبدو أقصر من أقرانك."

الجدير بالذكر أن فيليكس تشيلبرغ البالغ من العمر30 عامًا يعتبر المدون الأكثر شعبية على موقع يوتيوب، حيث يتجاوز عدد مشتركيه 102 مليون شخص.