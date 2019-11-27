عارضة أزياء أمريكية تعلن إفلاسها أمام محكمة بريطانية

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية كاتي برايس إفلاسها بشكل رسمي أمام محكمة الديون والشركات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد فشلها في سداد الديون المتراكمة عليها.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية؛ أن عارضة الأزياء الشهيرة كاتي برايس البالغة من العمر 41 عامًا، قد أعلنت إفلاسها بشكل رسمي أمام المحكمة بلندن، وذلك بعد عام واحد من تجنب الإفلاس، حيث التزمت في شهر ديسمبر من العام الماضي بخطة سداد "IVA" وهي اتفاقية رسمية تتيح للأشخاص الذين يسددون الديون بأسعار معقولة لتجنب الإفلاس، حيث كان يجب عليها دفع ما يقرب من 15 ألف دولار شهريًا ولمدة تصل إلى 4 سنوات، ولكنها فشلت في الالتزام بذلك، فأعلن القاضي جوناثان ميدلتون إفلاسها وتبديدها لثروتها التي تبلغ 55 مليون دولار.

وأعلنت الفنانة الأمريكية أنها رغم الإفلاس تشعر بأنها بخير لعدم اضطرارها الآن للدفع شهريًا لمنظمة الإيرادات والرسوم، وهي إدارة غير وزارية تابعة لحكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن تحصيل الضرائب، وتابعت أنها ستتمكن من متابعة حياتها عن طريق الحملات الدعائية والإعلانات المدفوعة.

يذكر أن الفنانة أثارت الجدل مؤخرًا بعمليات التجميل غير الناجحة التي أجرتها لوجهها وجسدها.