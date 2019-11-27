بالفيديو... ممثل مصري يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

وقال الحسيني في برنامج تلفزيوني على قناة "ON E" المصرية، إنه "بعد خوضه مجال الفن بين التمثيل والغناء والإخراج، انتابته حيرة كبيرة، وعدم قدرة على إتخاذ قرار بالإكتفاء بمجال محدد".

وكشف المخرج المصري ​حسام الحسيني​، عن أن "الفنان المصري ​محمد رمضان​ هو من ساعده في حل هذه المشكلة".

وأوضح أنه كان يجلس مع رمضان للتحضير لتصوير فيديو أغنية "مافيا"، ونصحه الأخير بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج.

وأشار إلى أن رمضان طالبه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها، قبل أن يبحث عن نفسه في باقي مواهبه.

وتابع قائلا "هذه هي النصيحة التي أخذت بها واعتزلت التمثيل بسببها".