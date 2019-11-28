تحطم طائرة شراعية في كندا وأنباء عن ضحايا

تحطمت طائرة من طراز "بايبر بي إيه-32آر" الخفيفة في مدينة كينغستون الكندية، والتي يمكن أن يكون على متنها ما يصل إلى ستة أشخاص، يرجح أنهم لقوا حتفهم.

ونقلت قناة "غلوبال نيوز"، نقلا عن الشرطة الكندية، بأن الحادث وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. ووفقا للمتحدث باسم الشرطة جويل فيشر، فقد تحطمت الطائرة في منطقة حرجية. ولم تبلغ الشرطة عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، حيث لم يتم تحديد عدد القتلى.

وقالت شرطة المدينة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيما يتعلق بالطائرة الصغيرة المحطة والتي اكتشفت هذه الليلة، نؤكد وجود ضحايا ".

There is an investigation taking place in the area of Creekford Rd near Bayridge Dr. There are no concerns for public safety. Citizens may observe a high police presence in this area as the investigation continues. #ygk — Kingston Police (@KingstonPolice) November 27, 2019

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ووفقا لمجلس سلامة النقل الكندي، فإن الطائرة مسجلة في الولايات المتحدة وكانت متجهة من مطار باتونفيل إلى تورنتو.