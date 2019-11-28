"شكرا على إنقاذ حياتي"...ممثلة مصرية تثير قلق معجبيها بنشر صور من مشفى (صور)

أثارت ممثلة مصرية الكثير من علامات القلق على محبيها ومعجبيها بعد نشرها لصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام"، وسط فريق من الأطباء، ومعلّقة على الصورة "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".

انهالت كمية كبيرة من التعليقات على الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد نشرها لصورة على"إنستغرام" وسط فريق من الأطباء.

التعليقات جاءت بمجملها داعية لها بالسلامة والتوفيق والصحة الجيدة.

وأرفقت الممثلة المصرية عددا من الصور على صفحتها برفقة فريق من الأطباء في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، كما لم تكشف الممثلة عن تفاصيل الجراحة.

يذكر بأن الممثلة المصرية ظلت غائبة خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انتهاء مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.