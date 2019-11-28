لاجئ سوري شارك في فيلم "كفرناحوم" يدخل هوليود من أوسع أبوابها...صورة

استطاعت المخرجة اللبنانية نادين لبكي من تحويل حياة الطفل زين الرفاعي، من لاجئ سوري في مخيمات لبنان، إلى نجم في هوليوود.

ونشرت النجمة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك، صورة على صفحتها في إنستغرام تجمعها بزين إلى جانب ليا ماكهيو، مشيرا إلى أنه سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "الخالدين" الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، كما نقلت صحيفة "سيدتي".

وشارك زين الرفاعي بفيلم "كفرناحوم" عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، والذي حصد جائزة مهرجان كان، وترشح إلى جائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار، وزين لم يكن يملك خبرة في التمثيل كسائر زملائه في الفيلم، بل كانوا فقط أناسا مهمشين يعيشون في ظروف صعبة.