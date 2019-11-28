التحول الجنسي بين المجتمع والمرض والقانون

وأضحت عمليات التحول الجنسي نتيجة للخلل في الهوية الجنسية واحدة من أهم التحديات الطبية التي تواجه الأوساط الصحية في مختلف البلدان، نظرا لتبعاتها الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية في معظم بلاد العالم، خصوصا دول الوطن العربي. وهي تثير دائما حالة من الجدل بين مؤيد ورافض.

سابقة قضائية في سوريا

شهدت محافظة حمص السورية سابقة قضائية فريدة تعتبر الأولى من نوعها بقرار قضائي من محكمة الاستئناف المدنية الثالثة تضمن تغيير جنس المدعية من أنثى إلى ذكر.

ولد صاحب الدعوى أنثى من الناحية التشريحية والأعضاء التناسلية لكن بعد النمو العمري والتطور البيولوجي بدأت تعاني من تغييرات فيزيولوجية وجسمانية وارتفاع هرمون الذكورة لديها واضطراب جنسي وبدأت تظهر عليها علامات الذكورة واكتساب صفاته الخارجية، وكانت قد تقدمت بدعوى تصحيح جنس أصولاً في محكمة الأحوال المدنية بحمص تتضمن طلب تصحيح الجنس على قيدها المدني من أنثى إلى ذكر، كما نقلت صحيفة "الوطن اون لاين".

وبعد جلسات طويلة في المحاكم، صدر قرار المحكمة بالإجماع تصحيح قيد المدعي على سجله المدني وتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر واسمه.

وأكد صاحب الدعوى أنه عانى كثيرا في المرحلة الدراسية وكان الوضع صعبا جدا عليه، بكونه شابا في المظهر وبالهوية أنثى وهذا ما دفع إدارات بعض المدارس العامة والخاصة على طرده منها لعدم التوافق ما بين مظهره وسجله الشخصي.

ونوه إلى أنه "حاول الانتحار في السابق أكثر من مرة لأنه كان قد فقد الأمل حينها إلا أن عائلته وقفت بجانبه، وحاليا هو ينتظر تنفيذ قرار المحكمة بعد اكتسابه الدرجة القطعية وتغيير جنسه في سجلات القيد المدني من أنثى إلى ذكر وتغيير اسمه والحصول على هويته الشخصية كذكر"

وأشار إلى أنه قد تعرف منذ أعوام على إحدى الفتيات وأحبها وتقدم إلى خطبتها وحصل على موافقة أهلها بعد إطلاعهم على حالته بشكل واضح.

تغيير الجنس في مصر

أكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن كيفية تعامل اللجنة مع حالات تغيير الجنس، أن هذا يكون أن طريق نقابة الأطباء، حيث يتم تحويل الحالات لاستطلاع الرأي الشرعي، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وأضاف تلك الحالات تعرف بتحويل النوع وتأتينا الحالة ونطلع عليها ونحولها لمجمع البحوث الاسلامية اذا ما كانت تستحق الدراسة ويحولها المجمع للجنة الفقهية ويتم بحثها وتعرض فى الجلسة العامة للمجمع لكى يتم اتخاذ القرار.

وكشف أن اللجنة استقبلت العام الماضى ثلاثة حالات وتم دراستهم وأصدرنا تقرير بشأنهم بعد الاطلاع على التقرير الطبى والطب النفسى وبناء عليه نرسل تقريرنا للجنة الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية أو اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء ويتم ابلاغ نقابة الأطباء، حيث تندرج تلك الحالات تحت مسمى القضايا المستحدثة طبيا، ولكن فى الغالب تكون حالات نفسية.

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن المتحول جنسيا ليس مضطربا عقليا

وقالت المنظمة في وقت سابق، أن التناقض بين الجنسين سيصنف الآن على أنه حالة صحية جنسية تمضي قدما، في طبعتها الجديدة للتصنيف الدولي للأمراض (آي سي دي)، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا لأداة التشخيص التي تم تحديثها مؤخرا في المنظمة، فإن "التناقض بين الجنسين" أصبح يصنف الآن بأنه "يتميز بالتناقض الملحوظ والمستمر بين جنس الفرد من ذوي الخبرة والجنس المحدد".

وقالت الدكتورة لالي ساي، من إدارة الصحة الإنجابية والبحوث في منظمة الصحة العالمية في بيان مصور: "تم سحب "التحول الجنسي" من اضطرابات الصحة العقلية، لأننا فهمنا بشكل أفضل أن هذا لم يكن في الواقع ضمن حالات الصحة العقلية، وإن تركها بهذا الفسير سيتسبب في وصمة عار لصاحبها".