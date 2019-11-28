مطالبات بإدراج الانترنت المجاني ضمن حقوق الإنسان

أطلق الباحث ميرتن ريغلتز، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما طالب بإدراج "التصفح المجاني للانترنت" كحق من حقوق الإنسان" مثل أي حق كالتجمع والتعبير عن الرأي.

وأوضح ميرتن ريغلتز أن الاستخدام المجاني للانترنت أصبح ضرورة من ضرورات المشاركة في الحياة المعاصرة، فالحرمان منه سوف يؤدي إلى ضعف الاطلاع على المعلومات، وعدم القدرة على إبداء الآراء.

وكتب الباحث "إن استخدام الإنترنت وسيلة لتحقيق أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مثله مثل الحق في حرية التعبير أو التجمع".

وأضاف "إن الوصول إلى الإنترنت ليس ترفًا، ولكنه بدلاً من ذلك حق إنساني أخلاقي ويجب أن يتمتع الجميع بوصول مجاني غير خاضع للرقابة وغير خاضع للرقابة، وهذه الوسيلة العالمية يجب توفيرها مجانًا لأولئك غير القادرين على تحمل تكاليفها".

وكما أوضع الباحث أنه في الوقت نفسه الذي يعتبر استخدام الانترت من أساسيات الحياة اليومية، يوجد حوال 50% من سكان الكرة الأرضية ليس بإمكانهم الاتصال بالإنترنت".

وأشار الباحث أن العديد من الحكومات قد اتجهت بشكل فعلي في هذا الاتجاه، وأعطى مثالا على ذلك ولاية كيرلا الهندية التي اعتبرت ستخدام الإنترنت هو من حقوق الإنسان، وكما أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتغطية جميع المدن بشبكة إنترنت لا سلكية مجانية بحلول عام 2020.