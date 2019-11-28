رد فعل بطلة "صراع العروش" مع ممثل مصري بعد تواجدها معه في أهرامات مصر... فيديو

تتواجد الممثلة البريطانية، ناتالي إيمانويل، إحدى بطلات المسلسل الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش) حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41.

وقامت إيمانويل، اليوم الخميس، بعمل جولة سياحية في مصر، رافقها فيها الممثل المصري محمد كريم، الذي شارك عددا من الصور لهما عبر خاصية "القصص" بحسابه على "إنستغرام"، ظهرا خلالها وهما يستمتعان بوقتهما داخل المتحف المصري، كما شارك كريم مقطع فيديو لهما في منطقة أهرامات الجيزة.

وأعربت إيمانويل، في الفيديوهات عن سعادتها قائلة: "الأهرامات مذهلة، أحب مصر جدا".

وفي موقف طريف منها، قالت "إيمانويل" لكريم إنها لا ترغب في الرحيل، وتركته وركضت في سفح الأهرامات، الأمر الذي أصابه بنوبة ضحك".

وأعربت ناتالي إيمانويل عن سعادتها لحضور المهرجان قائلة: "سعيدة بحضوري مهرجان القاهرة السينمائي واعتبرها فرصة حقيقة من اجل التلاقي بين الثقافات المختلفة".

وشاركت ناتالي إيمانويل بدور "ميساندى" في المسلسل الحاصد للجوائز "صراع العروش"، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لدورها في العمل.

Nathalie Emmanuel from "Game of Thrones" shares emotional tribute to her character Missandei https://t.co/ZDeAbD7A4C pic.twitter.com/GJ1dGAIrUQ — CBS News (@CBSNews) May 8, 2019

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ41 في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

ويقدم المهرجان هذا العام نحو 150 فيلما من 63 دولة تشمل 30 فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.