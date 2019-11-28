الإعلان رسميا عن الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي

وأعلنت النيابة أن الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله بركات، الذي كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن بصحبة والده رجل الأعمال، هو الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وأصدرت النيابة شهادة وراثة ووفاة بناء على الطلب المقدم من رامى، مؤكدة انحصار إرث هيثم أحمد زكي ، الشرعى فى شقيقه رامى عز الدين والذى يستحق سدس تركته فرضا، وباقى التركة تعصيبا، وذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق بناء على وصية واجبة.

من ناحية أخرى، يمكث أخو هيثم أحمد زكي في القاهرة منذ وفاته، وأنه بقي في منزله بالقاهرة من أجل أن يتسلم ميراثه منه، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في عمر الـ 35، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.