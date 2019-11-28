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18:29 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الممثلة المصرية ياسمين صبري في مهرجان الجونة السينمائي 2019

    ياسمين صبري تفاجئ الجمهور... أول تعليق على ضجة "مواصفات فتى أحلامها"

    © AFP 2019 / PATRICK BAZ
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    خرجت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، لترد على الجدل الذي أثارته بسبب تصريحاتها حول مواصفات زوجها المستقبلي أو فتى أحلامها.

    وقالت صبري: "الأمر لم يتخط كونه "لعبة"، مؤكدة أنها لا تبحث عن فتى أحلام: "أنا مش ‏ببحث لست أبحث، مش بدور"، بحسب تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

    كما كشفت ياسمين صبري عن استعداداتها لشهر رمضان المقبل، الذي تقدم خلاله مسلسلا رومانسيا، وقالت إنه لا يشبه تجربتها السابقة في "حكايتي"، الذي دخلت به سباق رمضان الدرامي الماضي.

    وكانت ياسمين صبري قد أثارت جدلا واسعا قبل أسابيع، بعد أن عرضت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم إسعاد يونس، مواصفات "فتى أحلامها"، الذي تتمنى أن ترتبط به مستقبلا.

    وعرضت صبري 15 صفة ترغب في أن تتوافر في عريسها المستقبلي، وهي: "طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي (بدون كرش)، عينيه سوداوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، أفكاره متفتحة، رومانسي (بدون تلزيق)، شخص عادي وليس نجما، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، (بيتوتي) أي قليل الخروج من المنزل.

    وواصلت: "يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديا ليس غنيا ولا فقيرا، يعني يصرف علي ولن أصرف عليه.. فسننجب الكثير من الأطفال لو مظهره أمّور (وسيم)".

    وكانت ياسمين صبري قد أعلنت طلاقها من زوجها في عام 2017، بعد زواج استمر 5 سنوات.

    ولم يظهر الزوج السابق لياسمين صبري إلى جوار زوجته في أية مناسبة من قبل، ولم تنشر هي صورة واحدة تجمعه بها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    واختصرت ياسمين صبري كل المعلومات المتاحة عنه، أثناء حلولها ضيفة في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة"، حينما أعلنت أن اسمه "محمد" وتناديه بـ "دودي"، مثلما كان يطلق على "دودي الفايد"، كما أنه رجل رياضي طويل القامة، ويعتبر الركض رياضته المفضلة، إلا أن وزنه زاد بشدة حينما تزوجته بسبب طعامها، وهو ما دفعه لخسارة 20 كيلوغراما من وزنه إثر اتباع حمية غذائية قاسية.

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