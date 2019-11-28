مادونا تلغي حفلاتها الغنائية بسبب معاناتها من "آلام مبرحة"

وعبر حسابها على موقع "إنستغرام"، كتبت مادونا لجمهورها: "أرجو أن تسامحوني على ذلك التحول غير المتوقع في الأحداث، إن إحياء حفلي كل ليلة يجلب لي الكثير من السعادة، وإلغائه بمثابة نوع من العقوبة لي، لكن الألم الذي أشعر به الآن غامر ويجب علي أن أرتاح وأتبع أوامر الأطباء حتى أعود أقوى وأفضل وأواصل رحلة "مدام إكس" معكم جميعا".
View this post on Instagram
Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre
وكانت مادونا (61 عاما) شاركت جمهورها قبل يوم، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعا مصورا يرصد حصولها على "حمام الثلج المعتاد الخاص بها للتعافي من إصابات متعددة" ، في إشارة منها إلى قيامها بجهود شاقة خلال جولتها الغنائية "مدام إكس" المستوحاة من اسم ألبومها الغنائي الجديد.
ومن المقرر أن يكون أول حفلات مادونا بعد إلغاء حفلاتها الثلاثة في 7 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ثم ستحيي 7 حفلات في مدينة ميامي، وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني من المقرر أن تحيي 15 حفلا في لندن، يتبعها 13 حفلا في باريس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)