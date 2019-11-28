"ماسنجر" ينضم إلى الانهيار الكبير الذي تعرض له فيسبوك اليوم

انضم تطبيق المراسلة الفوري "فيسبوك ماسنجر" إلى العطل الذي تعرض له موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، ما تسبب في عدم قدرة مستخدمية في إرسال أو استقبال الرسائل.

ويعد "فيسبوك ماسنجر" واحدا من بين تطبيقات شركة "فيسبوك" التي تواجه صعوبة في التشغيل اليوم، إلى جانب التطبيق الرئيسي وتطبيق "إنستغرام"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ولم توضح " فيسبوك " بعد سبب حدوث العطل، الذي يواكب عطلة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح موقع "داون ديتكتور"، المعني ببيانات تعطل المواقع حول العالم، أن عددا كبيرا من دول العالم، عانت من عطل في مشاركة أية منشورات جديدة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

ويشار إلى أن التطبيقات الثلاثة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" يشتركون في نفس البنية التحتية الأساسية، وهو ما يعني أن الأعطال غالبا ما يتم مشاركتها عبر جميع المنصات الثلاث، بحسب تكهن صحيفة "إندبندنت".

وفي شهر مارس/ آذار، توقف العمل في كل من "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" لمدة يوم كامل تقريبا، فيما يعتقد أنه أكبر عطل في تاريخ الشركة.

وتعرضت منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، لعطل ضرب معظم دول العالم.

​ولم تتعرض منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك "واتسآب" إلى هذا العطل حتى الآن.