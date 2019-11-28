الموت يغيب فنانا كويتيا شهيرا

غيب الموت، اليوم الخميس، الفنان الكويتي عبد الرزاق خلف، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان عبد الرزاق خلف الملقب بـ"بورزيقه"، قد دخل أحد أجنحة مستشفى العدن، قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان عبدالرزاق خلف ( بورزيقه ) بعد صراع مع المرض في مستشفى العدان ... نسأل الله له الرحمه والمغفره.

الدفان غدا بعد صلاة عصر الجمعة في الصليبخات والعزاء في صالة دسمان بمنطقة الروضة.



انا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/oe7kiH0c5l — ديره نيوز (@deranews) November 28, 2019

بدأ خلف مشواره الفني عام 1977 من خلال مسلسل "الأقدار"، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، مثل "عتيج الصوف" و"فريج صويلح" و"سليمان الطيب" و"الملقوفة"، بالإضافة إلى مسرحية "حامي الديار" و"عالمكشوف" و"البيت المسكون".