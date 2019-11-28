الموت يغيب فنانا كويتيا شهيرا

وكان عبد الرزاق خلف الملقب بـ"بورزيقه"، قد دخل أحد أجنحة مستشفى العدن، قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان عبدالرزاق خلف ( بورزيقه ) بعد صراع مع المرض في مستشفى العدان ... نسأل الله له الرحمه والمغفره.— ديره نيوز (@deranews) November 28, 2019
الدفان غدا بعد صلاة عصر الجمعة في الصليبخات والعزاء في صالة دسمان بمنطقة الروضة.
انا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/oe7kiH0c5l
بدأ خلف مشواره الفني عام 1977 من خلال مسلسل "الأقدار"، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، مثل "عتيج الصوف" و"فريج صويلح" و"سليمان الطيب" و"الملقوفة"، بالإضافة إلى مسرحية "حامي الديار" و"عالمكشوف" و"البيت المسكون".
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