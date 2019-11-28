مصادر تكشف عن حجم الثروة التي ستؤول إلى وريث هيثم أحمد زكي الوحيد

كشفت تقارير مصرية، اليوم الخميس، عن حجم الثروة التي ستؤول إلى الوريث الوحيد للفنان المصري الراحل، هيثم أحمد زكي.

وتضم تركة هيثم أحمد زكي، 3 وحدات سكنية ومبلغ يقدر بـ500 ألف جنيه، وسيارة، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأكدت وثيقة إعلام الوراثة، أن رامي عز الدين بركات، أخو هيثم أحمد زكي غير الشقيق من والدته، الفنانة المصرية الراحلة، هالة فؤاد، "سيحصل على سدس التركة فرضا، وباقيها تعصيبا، لعدم وجود وراث ولا مُستحق لوصية واجبة سوى رامي".

وكان الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن، برفقة والده رجل الأعمال عز الدين بركات، ووصل إلى مصر بعد وفاة "هيثم" لتلقي العزاء.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن 35 عاما، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.