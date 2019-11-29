حصان شرطة يرفض الذهاب للعمل قبل تناول كوبا من الشاي ليتمكن من ترك الفراش

يعاني الكثير منا كل يوم عمل لبدء يومه دون شرب فنجان من الشاي أو القهوة في الصباح، ويبدو أن الأحصنة لا تختلف كثيرا عنا.

فالحصان جيك، البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعمل مع شرطة إقليم "ميرسيسايد" البريطاني على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، قد أغرم بالفعل بالشاي المحلّى.

Pampered Police horse Jake starts his day with a giant mug of tea in bed https://t.co/LDkOEexl1x pic.twitter.com/TSRRDx2jyf — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) November 28, 2019

فبعد أن تعوّد "جيك" على الإمساك بكوب الشاي كل يوم، يقوم أعضاء قسم شرطة "ميرسيسايد" الآن بإدراج "جيك" في جلسات احتساء الشاي، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

لا عمل حتى تناول كوب الشاي!

يقول الضباط إن الحصان "جيك" أصبح الآن ينتظر في الأسطبل بضاحية آليرتون، بمدينة ليفربول، حتى يتناول كوبا كبيرا من الشاي قبل بدء يومه في العمل.

يقول ليندسي جافين، المدرب ومدير قسم الخيالة في شرطة "ميرسيسايد": "جيك واحد من اثني عشر حصانا يعملون لدينا بشكل منتظم".

ويشارك الحصان "جيك" في عمليات تنظيم مباريات كرة القدم، كما شارك عدة مرات كحصان للشرطة في حلبة "Aintree Racecourse" التي تشرف على سباقات الخيول الوطنية (Grand National) السنوية.

للحصان طلب خاص..

يحتسي "جيك" الشاي مع الحليب خالي الدسم، وملعقتين صغيرتين من السكر وماء بارد ممتزج بالشاي حتى لا يكون ساخنا.

يقول جافين: "بالتأكيد الحصان جيك لديه الكثير من المميزات، لقد تعلمنا جميعا طلبه الخاص - إذا يفضل تناول الشاي مع معلقة سكر واحدة، لكن بالتأكيد يكون أكثر سعادة عندما تضع له اثنين"، مشيرا:

"إذا كنت إلى جانب الاسطبل ورآك بقدح في يدك، فيمنكنه الاختباء في محاولة لسرقة رشفة من مشروبك".

من المقرر أن يتقاعد "جيك" عن العمل العام المقبل، عندما يبلغ العشرين من عمره.